Володин предложил КПРФ покаяться в ответ на инициативу переименовать Волгоград в Сталинград

Для того чтобы принять идею переименования Волгограда в Сталинград, КПРФ стоит покаяться в том, что город ранее утратил название из-за прежней политики коммунистов. Об этом заявил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы. Его точку зрения привело агентство «Интерфакс».

Володин напомнил, что в свое время Волгоград получил такое название потому, что коммунисты взялись уничтожать память о Сталине. Они сами приняли такое решение. Теперь же КПРФ пытается вернуть городу прежнее наименование.

«Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — указал он.

Глава Госдумы заявил, что во всех регионах до сих пор стоят памятники Ленину, которые являются объектами федерального значения. Их снос недопустим по закону.

Ранее Володин сообщил, что Госдума приняла законопроект, по которому продажа энергетиков несовершеннолетним будет караться крупными штрафами. Новый закон направлен на укрепление защиты здоровья молодого поколения от вредных продуктов питания.