Володин предложил ввести в России новый праздник

День бабушки необходимо установить в России и отмечать его всей семьей. Такую инициативу предложил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что в России уже довольно продолжительное время широко отмечается День отца и День матери, а бабушки, которые, порой, выполняют неоценимую помощь по уходу за детьми и их воспитанием, остаются незаслуженно обделенными подобным вниманием в календаре.

«В воспитании любого человека важную роль играет бабушка. У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — написал Володин в соцсетях.

В продолжение темы спикер Госдумы в своем аккаунте в соцсетях предложил россиянам проголосовать и высказать свое мнение относительно введения в РФ праздника День бабушки.

Примечательно, что про дедушек, которые также заботятся о внуках, Володин почему-то умолчал.