Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть такая возможность
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан России, покинувших страну, вернуться, пока есть такая возможность.
Володин апеллировал к словам президента Чехии Петра Павела.
Ранее чешский лидер заявил о том, что проживающие за границей россияне должны находиться под бдительным присмотром спецслужб.
«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», – написал Володин в соцсетях.
Он заявил, что уже более половины уехавших россиян вернулись на родину. Это происходит потому, что на Западе они сталкиваются с тем, что россиян там считают людьми второго сорта. Поэтому уехавшие регулярно сталкиваются с унижениями и обманом.