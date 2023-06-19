Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть такая возможность

Володин апеллировал к словам президента Чехии Петра Павела.

Ранее чешский лидер заявил о том, что проживающие за границей россияне должны находиться под бдительным присмотром спецслужб.

«После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», – написал Володин в соцсетях.

Он заявил, что уже более половины уехавших россиян вернулись на родину. Это происходит потому, что на Западе они сталкиваются с тем, что россиян там считают людьми второго сорта. Поэтому уехавшие регулярно сталкиваются с унижениями и обманом.