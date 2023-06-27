Володин заявил, что покидать Россию в сложные времена должно быть наказуемо

В Государственной Думе встал вопрос о том, кто из россиян захотел уехать из страны, когда начался вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». С поручением выяснить это выступил один из спикеров, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Вячеслав Володин попросил Василия Пискарева, который возглавляет комитет по безопасности, изучить вместе с правоохранителями причины уезда граждан из страны. По словам спикера Госдумы, это должно быть наказуемо. Он осуждает тех, кто посмел покинуть Россию, когда та переживала нелегкий период.

А в своем последнем обращении российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что пережить его помогла сплоченность людей и солидарность граждан к проблемам страны. Благодаря этому сорвалась попытка мятежа.