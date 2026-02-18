Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе встречи с участниками Медиашколы в Абхазии ответила на вопрос о том, кого в России можно считать главным пропагандистом. Диалог состоялся в неформальной обстановке, однако тема затронула серьезные профессиональные и гражданские позиции.

«Главный пропагандист в России кто?» — прозвучал вопрос из зала. Симоньян, не став скрывать, что знает о подобных характеристиках в свой адрес.

«Володя Соловьев. Я на втором месте. Я не вижу в этом ничего обидного — я защищаю свою Родину», — ответила Симоньян.

Журналистка подчеркнула, что не считает подобную оценку оскорбительной. По ее мнению, за этим определением стоит не манипуляция, а осознанная гражданская позиция. Симоньян добавила, что в условиях нынешнего времени защита страны становится безусловным приоритетом для каждого, кто берет в руки микрофон или перо.

Таким образом, главред RT не только расставила места в негласном рейтинге медийных персон, но и четко обозначила свою миссию: информационная работа как форма патриотизма. Вопрос из зала и последовавший за ним ответ мгновенно разлетелись по соцсетям, вызвав новую волну обсуждений роли журналистики в эпоху глобальных конфликтов.

