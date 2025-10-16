Пьяный мужчина получил наказание за попытку устроить драку с полицией

Кимовский районный суд Тульской области 15 октября 2025 года вынес постановление по административному делу в отношении местного жителя, оказавшего сопротивление правоохранителям. Об этом пишет «ТулаСМИ».

Суд установил, что ночью 14 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте на улице Октябрьской в Кимовске, имея неопрятный внешний вид, невнятную речь и выраженный запах алкоголя. При попытке сотрудников полиции доставить его в отдел МВД «Кимовский» для оформления протокола гражданин оказал активное сопротивление — отталкивал правоохранителей, хватал их за форменную одежду и размахивал руками, игнорируя законные требования.

Суд признал действия жителя административным правонарушением, предусмотренным статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В качестве наказания назначен административный штраф в размере 2000 рублей.

