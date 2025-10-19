Вологодский вице-губернатор устроил драку в петербургском отеле

В Петербурге задержан первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев после драки с другим гостем отеля, которая началась из-за личного конфликта. Об этом сообщил источник телеканала 78 , передает Газета.ру.

Василеостровский район Петербурга стал местом задержания Ивана Иноземцева, первого заместителя губернатора Вологодской области. Конфликт произошел между чиновником и другим постояльцем отеля и перерос в драку.

Иноземцева доставили в полицию, где его действия квалифицировали как мелкое хулиганство. В ходе проверки уточнили, что Иноземцев курирует в региональной администрации вопросы общественной безопасности и профилактики правонарушений.

Чиновник имеет многолетний опыт работы в МВД. С 1999 года он служил в подразделениях по охране общественного порядка, имеет звание полковника полиции. С 2016 по 2025 год работал в центральном аппарате МВД, включая должность заместителя начальника управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

В 2025 году Иноземцев ушел из службы в МВД и продолжил карьеру в региональной администрации Вологодской области.

