Волоколамск засияет: на главной елке установят более 150 звезд

В Волоколамске продолжается подготовка к зимнему сезону и новогодним праздникам. На городской площади уже установили 19-метровую главную елку, которую украсят 92 маленьких и 54 больших светящихся звезды. На макушке разместили главную звезду диаметром около метра. Дополнительное сияние создадут почти 500 метров гирлянд.