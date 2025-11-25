Волоколамск засияет: на главной елке установят более 150 звезд
Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа]
В Волоколамске продолжается подготовка к зимнему сезону и новогодним праздникам. На городской площади уже установили 19-метровую главную елку, которую украсят 92 маленьких и 54 больших светящихся звезды. На макушке разместили главную звезду диаметром около метра. Дополнительное сияние создадут почти 500 метров гирлянд.
Кроме елки, площадь украшена светящимся снеговиком, фотозоной с каретой и сотнями метров праздничных огней. В ближайшие дни появятся полутораметровые сверкающие шары. Оформление выполнено в едином стиле губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Торжественное открытие зимнего сезона состоится 1 декабря.