Волоколамские юные лесничие попали в тройку лидеров на Областном слете

Юные лесничие из Волоколамского городского округа поучаствовали в слете областного уровня. Они достойно представили округ и Спасскую среднюю общеобразовательную школу, за что были удостоены второго места.

На территории Пушкинского округа в конце сентября прошел XI Областной слет лесничеств. Конкуренцию команде из четырех учеников школьного лесничества «Лесные чародеи» Спасской СОШ составили участники почти со всего Подмосковья. На слет ребята отправились вместе с преподавателем Надеждой Горячевой и наставником от Волоколамского филиала Мособллеса Олегом Щербаковым, которые помогали школьникам на протяжении всего учебного года.

Целых три дня участники выполняли разнообразные задания. Команды изучали лесной фонд, растительность, хвастались своими знаниями о природе и представляли проекты, которые способны помочь окружающей среде. Много внимания уделили и вопросу первой помощи.

«Лесные чародеи» в ходе слета продемонстрировали высокий уровень подготовки и обширные знания. Им присудили второе место в номинации «Юный лесовод». Ребят наградили дипломами, грамотами, денежными сертификатами и подарками.

В заключительный день все участники слёта получили автограф великого хоккеиста Вячеслава Фетисова, который возглавляет общественный совет при комитете лесного хозяйства Мособласти. Вручение презентов состоялось в рамках регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».