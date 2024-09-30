Волоколамские спасатели освободили попавшего в ловушку козленка

Специалисты 203-й пожарно-спасательной «Мособлпожспас» в Волоколамске спасли жизнь домашнему животному, сбежавшему от хозяина и застрявшему в тесном пространстве.

В деревне Кашино Волоколамского городского округа свободолюбивый козленок попал в открытый водопроводный колодец. Хозяин обнаружил это утром, когда не застал питомца на привычном месте. Для спасения животного из плена пришлось вызывать спасателей. Мужчина обратился в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

Для вызволения блеющего заложника пришлось использовать альпинистское снаряжение. Волоколамские спасатели должны были спуститься внутрь колодца и деликатно освободить козлика, чтобы он не получил травм. Сотрудники смогли обвязать малыша веревками и вытащить наружу. Беглеца благополучно вернули хозяину, который был безмерно благодарен спасателям «Мособлпожспаса» за помощь.