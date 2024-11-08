Волоколамские участники «Движения первых» провели зарядку для школьников

Участники первичного отделения «Движения первых» Волоколамской средней школы № 3 провели для школьников младших классов занятия, на которых рассказали о важности утренней зарядки и здорового образа жизни.

Участники первичного отделения «Движения первых» совместно со своим наставником разработали методику, по которой проводили занятия. Ребята прошли по классам, чтобы доходчиво и интересно объяснить малышам важность утренней зарядки. Однако теория — это хорошо, но усвоить полученные знания без практики иногда сложно.

Активные ребята продемонстрировали учащимся начальной школы комплекс доступных и эффективных упражнений. Занятия прошли под девизом: «Зарядился сам – научи товарища!». Малыши были максимально вовлечены в увлекательный процесс. Все, кто прошел «курс обучения», на память получили специальный знак-эмблему.

Продвижение идеи здорового образа жизни — это одно из 12 направлений, которые реализуют участники «Движения первых» в рамках программы «Будь здоров!».