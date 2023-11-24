Волонтер из Электрогорска стала участницей семинара для вожатых
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электрогорск]
Молодежь Электрогорска активно принимает участие в важных общественных проектах региона. Особенно полюбилось ребятам Движение Первых.
«Елизавета Крючкова, воспитанница Молодежного центра Электрогорска стала участницей семинара для вожатского корпуса Движения Первых в Центральном федеральном округе в Москве», – рассказали в Администрации городского округа Электрогорск.
Елизавета успешно прошла непростой конкурсный отбор, в ходе которого нужно было опубликовать пост на тему «Почему я решил стать вожатым Первых?». Девушка очень ярко и образно рассказала о своей активной общественной позиции.