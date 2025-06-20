Волонтера из Белгорода Надин Гейслер приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд вынес приговор Надин Гейслер* (настоящее имя — Надежда Россинская*) к 22 годам колонии за государственную измену, передает РИА Новости. Также девушке назначили штраф в размере 320 тыс. руб.

Россинская является основателем волонтерского движения «Армия красоток». Государственное обвинение просило назначить ей 27 лет заключения.

В материалах дела указано, что Россинская активно размещала в социальных сетях призывы о помощи для националистического батальона «Азов»** и переводила деньги на счета этого подразделения.

Кроме того, Гейслер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, содействии террористической деятельности и измене государству.

Отмечается, что деятельность Россинской была пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В феврале 2024 года она была задержана по делу о сборе пожертвований для ВСУ.

В свою очередь девушка утверждала, что помогала исключительно российским военным и мирным гражданам, пострадавшим в конфликте, в том числе украинским беженцам в Белгороде. За это, отмечала Россинская, она попала в базы украинского сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что новосибирского режиссера и актера Виктора Мосиенко приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм и госизмену.

*Росфинмониторингом внесена в список террористов и экстремистов.

**Террористическая организация, запрещенная в России.