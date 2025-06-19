Режиссера Мосиенко приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм и госизмену

По информации агентства, вердикт вынес 2-й Западный окружной военный суд. В зале суда обвиняемый признал вину и заявил о раскаянии.

«Приговорить Мосиенко Виктора Николаевича к 17 годам лишения свободы», — огласил приговор судья.

По данным агентства, первые три года режиссер будет отбывать наказание в тюрьме. Последующее время он проведет в колонии строгого режима. Мосиенко не имеет постоянного места жительства. По этой причине суд не стал назначать режиссеру ограничение свободы. Гражданину также назначили выплату штрафа в размере 400 тыс. руб. Прокурор предлагала назначить 22 года лишения свободы. Подсудимый же просил суд учесть тот факт, что он полностью раскаивается в содеянном.

По информации издания, 64-летний режиссер принимал участие в подготовке диверсии. Объектом должны были стать железнодорожные пути в Белгородской области. После выполнения задания Мосиенко намеревался перейти на сторону ВСУ, отдав спецслужбам автомобиль, большую сумму денег и личные вещи. Суд признал его виновным в госизмене и участии в признанной в РФ террористической организации. Кроме того, учтена попытка совершить диверсию и факт незаконного ношения взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что убийце, зарезавшему женщину в «Запорожце» Гоши Куценко, дали 13 лет колонии.