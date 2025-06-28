Волонтерам из городского округа Кашира передали 125 рулонов материала для маскировочных сетей

В Кашире, партия «Единая Россия» активно оказывает поддержку участникам специальной военной операции, направляя все силы на приближение Победы.

Члены партии, молодогвардейцы и представители администрации округа объединились, чтобы поддержать штаб городского округа Кашира в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам.

«Продолжаем поддерживать наших Героев и помогать им приближать долгожданную Победу! — на заседании Штаба по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО приняли решение о закупке материалов для плетения маскировочных сетей,» — отметил ВРИП главы округа Евгений Тертышников.

Ранее волонтерам было передано 21 основа для плетения. В этот раз распределено 125 рулонов материала размером 0,4 на 220 метров.