Волонтерам Подмосковья вручили награды в преддверии Дня добровольца Московской области
Фото: [Антон Чернов]
В преддверии Дня добровольца Московской области в Красногорске вручили награды «Волонтерам Подмосковья», активистам областного отделения студенческих отрядов, «Молодой гвардии», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Добро.Центров.
Волонтеров региона поблагодарил зампред областного правительства Вячеслав Духин. Он отметил, что движение добровольцев в Подмосковье является одним из самых сильных в России.
«Вы занимаетесь этим искренне — не ради денег, не ради карьерного роста или должностей — это то, что заслуживает восхищения. Губернатор Московской области очень ценит, любит и с большим вниманием относится к вашей работе», - сказал Духин.
Он вручил волонтерам Благодарственные письма губернатора Подмосковья. Также волонтеров поздравила глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Она вручила ребятам нагрудные знаки в виде сердца, символизирующие развитие добровольчества в регионе.
«Я хочу сказать, что наши «Волонтеры Подмосковья» — это не просто движение. Это про любовь, про дружбу, про заботу и внимание, в том числе друг к другу, к людям, к нашим жителям. Мы всегда рядом с вами, мы всегда вам поможем и поддержим», - сказала министр.
В области насчитывается свыше четырехсот волонтерских организаций. На цифровой платформе volontermo.ru зарегистрированы более сорока тысяч добровольцев. Участники движения «Волонтеры Подмосковья» с 2020 года совершили пять с половиной тысяч добрых дел и провели более 8,7 тысячи мероприятий.
В период пандемии коронавируса волонтеры доставляли жителям продукты и медикаменты. В феврале 2022 года они помогали встречать эвакуированных жителей Донбасса. Значительный вклад добровольцы внесли в акцию «Доброе дело». Они передают все самое необходимое бойцам, а также жителям новых регионов.
«Наша команда, дружная семья волонтеров растет, развивается, с каждым годом появляются новые лица, активисты, ни один муниципалитет не остается в стороне», - отметила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.