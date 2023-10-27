Волонтерам Подмосковья вручили награды в преддверии Дня добровольца Московской области

Волонтеров региона поблагодарил зампред областного правительства Вячеслав Духин. Он отметил, что движение добровольцев в Подмосковье является одним из самых сильных в России.

«Вы занимаетесь этим искренне — не ради денег, не ради карьерного роста или должностей — это то, что заслуживает восхищения. Губернатор Московской области очень ценит, любит и с большим вниманием относится к вашей работе», - сказал Духин.

Он вручил волонтерам Благодарственные письма губернатора Подмосковья. Также волонтеров поздравила глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Она вручила ребятам нагрудные знаки в виде сердца, символизирующие развитие добровольчества в регионе.

«Я хочу сказать, что наши «Волонтеры Подмосковья» — это не просто движение. Это про любовь, про дружбу, про заботу и внимание, в том числе друг к другу, к людям, к нашим жителям. Мы всегда рядом с вами, мы всегда вам поможем и поддержим», - сказала министр.

В области насчитывается свыше четырехсот волонтерских организаций. На цифровой платформе volontermo.ru зарегистрированы более сорока тысяч добровольцев. Участники движения «Волонтеры Подмосковья» с 2020 года совершили пять с половиной тысяч добрых дел и провели более 8,7 тысячи мероприятий.

В период пандемии коронавируса волонтеры доставляли жителям продукты и медикаменты. В феврале 2022 года они помогали встречать эвакуированных жителей Донбасса. Значительный вклад добровольцы внесли в акцию «Доброе дело». Они передают все самое необходимое бойцам, а также жителям новых регионов.