Волонтерам СВО вручили награды на День добровольца в городе Луховицы

В честь этого праздника на торжественное мероприятие в общественную приемную местного отделения «Единой России» пригласили представителей объединений «Надежный тыл» и «СВОих не бросаем». Кроме того, на вручении присутствовали молодогвардейцы, активисты партии «ЕР» и ее сторонники, занимающиеся волонтерской деятельностью.

В непринужденной атмосфере участники волонтерского движения встретились с Сергеем Тимохиным, главой городского округа Луховицы и секретарем местного отделения «Единой России». В ходе общения они подвели итоги своей работы, обсудили будущие планы и обменялись интересными практиками, заслуживающими внимание.

Сергей Тимохин подчеркнул, что в округе проживает множество людей, которые безвозмездно трудятся на благо общества и оказывают поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. По его словам, в добровольческое движение Луховиц входят взрослые, ветераны и молодежь.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Луховицы ]

Совместными усилиями они осуществляют различные социальные проекты. Так, к примеру, на данный момент они провели несколько благотворительных акций, субботников и других мероприятий. Вместе с тем, добровольцы поддерживают учреждения социальной сферы, оказывают активное содействие пожилым людям и тем, кто имеет ограничения по здоровью.

«Но основные силы, как и в прошлом году, направлены на помощь участникам специальной военной операции и семей военнослужащих», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

По его словам, волонтеры занимаются сбором гумпомощи, плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей. Также они проводят гуманитарные миссии в новые регионы страны. За поддержку СВО группа жителей Луховиц была отмечена наградами от секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова.