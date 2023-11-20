Волонтеров из Коломны наградили за вклад в общественную деятельность
Фото: [Марина Анисимова]
В Коломне прошло награждение молодых волонтеров за их выдающийся вклад в развитие общественной деятельности. Мероприятие было также приурочено к 18-му дню рождения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия», в коломенском отделении которой состоит 85 человек.
Отмечается, что на торжественной церемонии юношам и девушкам вручили грамоты от лица главы г. о. Коломна Александра Гречищева и благодарственные письма от депутата Государственной Думы Российской Федерации Никиты Чаплина.
Инициативы юных волонтеров охватывают широкий спектр областей, начиная от помощи нуждающимся, до проведения образовательных мероприятий для местных жителей. Глава выразил благодарность волонтёрам за их преданность делу и подчеркнул, что их усердие и энтузиазм стали настоящим источником вдохновения для всего сообщества.
«Вы те люди, которые формируют повестку, повестку молодежную, повестку гражданскую. Многие из вас, несмотря на свой юный возраст, уже сделали очень серьезные большие и важные дела», — обратился к собравшимся зам. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Новичков Дмитрий.