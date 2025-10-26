Волонтерский центр Подольска отправил семь посылок для бойцов СВО

В Подольске с 19 по 25 октября в Волонтерском центре было отправлено на передовую семь посылок для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Гуманитарные грузы собирались совместно представителями разных учреждений округа, включая администрации и школы, а также неравнодушными жителями. Помощь включала продукты питания, медикаменты, одежду, средства личной гигиены, генераторы, маскировочные сети и инструменты, которые забирали жены и мамы военнослужащих.

«Моего мужа мобилизовали в 2022 году — сейчас он служит в Харькове. Его батальону срочно нужны спальники, бензопилы, масло для генераторов и средства гигиены. В Волонтерском центре всё это быстро собрали, и я очень благодарна Подольску за его поддержку», — указала супруга бойца СВО с позывным Коба.

Кроме этого, сотрудники центра также получили от учеников школы «Бородино» консервы и окопные свечи, которые помогли создать учащиеся. Все неравнодушные жители Подольска могут передавать гуманитарную помощь на адрес Волонтерского центра по улице Ульяновых, 1, с 10:00 до 18:00. Участие в помощи для героев, защищающих страну, ждет каждого желающего.

