Волонтерскому движению бронницких «ангелов» исполнился год

Ровно год назад в городском округе Бронницы заработало замечательное волонтерское движение «Золотые руки ангела». Множество девушек объединились, чтобы своим трудом помочь бойцам, защищающим рубежи нашей Родины.

Сегодня в активе этого всероссийского движения — волонтеры из 90 городов нашей страны. Подробно о его работе рассказали в администрации городского округа Бронницы.

Благодаря поддержке спонсоров, в муниципалитете успешно работает швейный цех, в котором ежедневно создаются нужные вещи для наших ребят. Осенью прошлого года девушки организовали мастерскую, где порой в круглосуточном режиме шьют одежду, термобелье и другие вещи для бойцов.

«Маленький швейный цех, благодаря поддержке спонсоров, оборудовали всем необходимым. „Отряд 1453“, созданный жителями Бронниц для помощи мобилизованным землякам, доставляет в зону СВО гуманитарную помощь, носилки, медикаменты и другие необходимые вещи. Все это собирается и доставляется силами местных жителей», — рассказали в администрации округа.

Привлекают в мастерскую по плетению сетей волонтеров и школьников.

С каждым днем волонтерское движение набирает новые обороты. Сегодня ангелы из Бронниц также мастерят окопные свечи, сухой душ, собирают продукты питания. В каждую посылку на фронт обязательно вкладывают письма и рисунки от детворы.

Стать участником организации может любой желающий. Для этого нужно обратиться по адресу: ул. Советская, д. 142. ТК «Тетрис».