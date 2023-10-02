Волонтеры доставили продуктовые наборы пенсионерам Зарайска в рамках благотворительной акции

Так, накануне в нескольких магазинах муниципалитета состоялась традиционная благотворительная акция «Добрая покупка». Любой желающий мог приобрести продукты питания и товары первой необходимости для одиноких и малообеспеченных пожилых людей. Из собранных товаров сформировали подарочные наборы. Активисты местного отделения «Волонтеры Победы» доставили их нуждающимся пенсионерам.

Помимо этого, молодые люди изготовили из салфеток множество цветов. В ручную работу они вложили частичку тепла и любви к пожилым людям. С праздничным букетом работники учреждений культуры Зарайска и участники детской самодеятельности посетили пенсионеров на дому, чтобы поздравить их с праздником и вручить цветы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность чуткости и внимания к запросам жителей.