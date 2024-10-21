Волонтеры Дубны закрасили в рамках акции надписи с информацией о наркотиках

Волонтеры молодежного центра «Инициатива» Дубны приняли участие в акции по закрашиванию надписей, которые содержат информацию о распространении запрещенных препаратов.

Всероссийская акция по закрашиванию надписей стартовала 18 октября в разных регионах. Общественники Дубны не остались в стороне и активно принимали в ней участие. Команда «Инициативы» закрасила множество обнаруженных надписей.

Волонтеры Дубны провели работу с целью снижения открытости и доступности информации о способах приобретения различных запрещенных средств. Кроме того, в муниципалитете на регулярной основе занимаются повышением осведомленности жителей о проблемах, связанных с их употреблением.

«Совместно с сотрудниками ОМВД России мы регулярно проводим мероприятия, направленные на профилактику распространения наркотиков среди молодежи. Встречи с молодежью и поддержка таких акций, играют ключевую роль в формировании здорового общества», — отметил заместитель главы городского округа Дубна по безопасности Владимир Анатольевич Потапенко.

Борьба с наркотиками — это задача, которую необходимо решать сообща. Каждый горожанин может внести свой вклад. К такому мнению пришли участники акции.