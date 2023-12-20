Волонтеры Городского округа Пушкинский наметили большие планы на 2024 год

В Городском округе Пушкинский прошло общее собрание отделения ВОД «Волонтеры Культуры», на котором подвели итоги уходящего года и обсудили планы на следующий, 2024-й.

За пять лет, что в округе развивается волонтерское движение, активисты во главе с Денисом Колесниковичем сделали много полезных дел. Это в первую очередь касается помощи ветеранам, бойцам специальной военной операции. В новом году патриотические акции будут активно продолжаться.

Из последних событий отметим участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, заседании инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты России Владимира Путина.