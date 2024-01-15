Волонтеры Городского округа Пушкинский подготовили новую партию бронежилетов для передачи военным СВО

Волонтеры Городского округа Пушкинский совместно с активистами «Единой России» передадут военным СВО бронежилеты, сообщил на странице в интернет-мессенджере глава округа Максим Красноцветов.

Помощь военным оказывают, учитывая время года. Сейчас бойцам особенно требуются теплые вещи, строительные материалы и утеплители.

Возрастает и потребность в топливе. В прошлый раз военным передали пять тонн топлива. Теперь поступил запрос на десять тонн.

Максим Красноцветов выразил благодарность активистам. Волонтерский штаб «Ивантеевка. Неравнодушные Z» не работает только по понедельникам и четвергам (Ивантеевка, Центральный проезд, дом 14). В остальные дни неравнодушные жители с 12:00 до 16:00 приносят различные вещи, чтобы работа военных СВО была более комфортной.

Не забывают и о моральном духе бойцов. Так, руководитель группы Ольга Астраханцева в период новогодних выходных поздравляла российских военнослужащих в образе Снегурочки.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов отметил, что особенное внимание уделяют семьям военных.