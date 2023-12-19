Волонтеры Городского округа Пушкинский стали участниками заседания «Народного фронта»

В Городском округе Пушкинский волонтеры помогли на высоком уровне провести заседание инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты России Владимира Путина.

Как отметил руководитель местного ВОД Волонтеры культуры Денис Колесникович, для его товарищей по общественной организации стало большой честью приглашение «Народного фронта» на важнейшее мероприятие.

Волонтерское движение в Городском округе Пушкинский получило развитие пять лет назад. За это время совершено много полезных дел, связанных с организацией городских праздников, патриотических акций, помощи ветеранам. В настоящее время особенное внимание уделяется сбору грузов для бойцов специальной военной операции.