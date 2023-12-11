Волонтеры и молодогвардейцы из городского округа Пушкинский встретились с участником СВО

Активисты из городского округа Пушкинский встретились с военнослужащим Александром, который принимает участие в проведении специальной военной операции.

Отмечается, что в настоящий момент Александр находится в отпуске, и принял решение провести дружескую встречу с ребятами, чтобы поблагодарить за поддержку и помощь участникам СВО, за письма с добрыми и теплыми пожеланиями, а также рассказать о подвигах защитников нашей страны.

«К нам в гости пришел участник специальная военной операции — настоящий герой, который рассказал собравшимся о своей жизни, о быте на фронте и дал напутствие нашей молодежи. Ребятам действительно очень важно прикоснуться к настоящему герою, важно услышать от него рассказ о том, что происходит сейчас в зоне проведения СВО», — отметил руководитель муниципального отделения «Молодой Гвардии» Константин Жданов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.