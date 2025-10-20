Волонтеры, ищущие Усольцевых, подписали договор о неразглашении деталей

В поисках пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае волонтеры и сотрудники МЧС подписывали договор о неразглашении информации. Причины такого поступка остаются неизвестными, а подробности поисков до сих пор не раскрыты. Об этом сообщает газета « Аргументы и факты ».

В Красноярском крае продолжается расследование исчезновения семьи Усольцевых. Новые детали показывают, что участники поисковой операции — добровольцы и спасатели МЧС — подписывали документ о неразглашении информации перед выездом в тайгу. Причины подписания договора официально не раскрываются.

По словам одного из волонтеров, который участвовал в поисках, все действия были согласованы, однако доступ к подробной информации ограничен. Доброволец отметил, что за время поисков не удалось обнаружить следов жизни семьи, что породило версию об их возможном выезде за пределы России.

Также есть предположение, что с семьей могло произойти что-то еще в первый день исчезновения, 28 сентября, так как никаких признаков попыток выживания найдено не было. Волонтер подчеркнул, что подобные обстоятельства вызывают вопросы и делают ситуацию крайне необычной.

Сейчас поиски продолжаются, но информация о ходе операций остается ограниченной, а официальные комментарии от властей и МЧС пока не публикуются.

