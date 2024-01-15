Волонтеры из Городского округа Пушкинский отправили посылку раненым участникам спецоперации

Волонтерами из Городского округа Пушкинский вместе с членами «Боевого братства», а также неравнодушными жителями был организован сбор необходимых вещей, сладких продуктов, детских рисунков и писем с новогодними поздравлениями для раненых участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что принять участие в акции по сбору помощи участникам спецоперации мог любой житель округа.

Так, можно принести необходимые вещи и продукты в пункт общественной приемной партии «Единой России» в Пушкино на улице Чехова, 37. Кроме того, узнать подробности можно по телефону 8 (495) 993-38-08.