Волонтеры из Городского округа Пушкинский провели мастер-класс на выставке «Россия»

Активисты Добро.Центра из городского округа Пушкинский организовали необычный мастер-класс на подмосковном стенде, который работает на выставке «Россия». Напомним, международная выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ.

На занятии все желающие могли научиться делать обереги. Доброволец Надежда Кузнецова из городского округа Пушкинский посоветовала во время работы думать о чем-то хорошем и мечтать.

Свой мастер-класс волонтеры из городского округа Пушкинский провели в честь Дня добровольца. Большую программу к этому дню подготовили участники движения «Волонтеры Подмосковья»: они устроили мастер-классы и викторины, рассказали о своей работе.

Кроме того, стенд региона посетила Екатерина Скорикова – руководитель ресурсного центра поддержки волонтерства из Одинцова. Она напомнила о постоянной работе в рамках акции «Доброе дело», которую проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Участвуют в проекте люди всех возрастов, от школьников до пенсионеров: плетут сети, вяжут носки, готовят супы, покупают важную технику.

« Разная помощь для того, чтобы ребята, наши защитники, чувствовали там наше тепло и заботу», — подчеркнула Скорикова.

А еще посетители смогли попробовать себя в волонтерстве прямо на стенде. Такую возможность они получили благодаря игре «Я — Волонтер Подмосковья».