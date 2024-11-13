Волонтеры из Котельников приняли участие в организации концерта в Кремлевском Дворце

К активному участию и помощи в организации концерта привлекли ответственных и целеустремленных волонтеров из «Культурного комплекса «Котельники». В результате ребята приобрели ценный опыт и получили высокую оценку от организаторов. Это стало для них источником вдохновения, гордости и дополнительной мотивации для дальнейшей работы в культурной сфере.

Это масштабное событие готовилось полгода, чтобы стать самым настоящим праздником танца. Его организатором выступило Международное Фестивальное Движение «MD PRIDE». Для осуществления задуманного был проделан титанический труд, вложено много времени, эмоций и сил.

На сцену вышли 100 лучших хореографических коллективов России, номинированные на Премию «За вклад в развитие хореографического искусства в России и высокий уровень исполнительского мастерства». Они выступили с уникальным спектаклем, который оставил незабываемые впечатления в зрителей.