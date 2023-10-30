Волонтеры из Нижнего Новгорода собирают средства для 100-килограммового пса

Благотворительный фонд для бездомных «Сострадание НН» собирает средства для пса, который весит около 100 кг.

Средства нужны на лечение и специальный диетический корм.

Пса подобрали на улице пять лет назад. В приюте ему дали кличку Кругетс.

У собаки серьезные проблемы со здоровьем. Кругетс с трудом встает на лапы и испытывает сильные боли.

Волонтеры организовали для пса первичное обследование, но нужна более серьезная диагностика. Также Кругетсу требуются обезболивающие и диетический корм, который стоит очень дорого.