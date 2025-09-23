Волонтеры из округа Пушкинский внесли вклад в международный конкурс «Интервидение-25»

В минувшие выходные в Одинцово состоялось грандиозное событие – международный музыкальный конкурс «Интервидение-25». На одной сцене объединились талантливые исполнители из более чем двадцати стран, подарившие зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Участники и гости конкурса отметили безупречную организацию мероприятия, которая проявилась не только в зрелищности, но и в колоссальном объеме работы, выполненной за кулисами. Ключевую роль в успехе конкурса сыграла команда волонтеров.

Корпус волонтеров «Интервидения» объединил представителей со всей России – из 47 регионов – а также добровольцев из других государств. Среди тех, кто внес свой вклад в организацию музыкального конкурса, были и волонтеры округа Пушкинский. Волонтеры помогали иностранным гостям с размещением и решением возникающих вопросов, стремясь обеспечить им максимальный комфорт во время пребывания в стране.

Стоит отметить, что формирование такой масштабной команды волонтеров стало результатом совместных усилий Министерства информации и молодежной политики Московской области, агентства «Росмолодежь», онлайн-платформы «Добро.РФ», движения «Волонтеры Подмосковья» и фонда «Традиции искусства».