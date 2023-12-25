Волонтеры из Серпухова отправили участникам СВО к Новому году более 10 тонн помощи

«Бойцы нам отзваниваются, что им необходимо, а мы собираем. Данный груз собрали за месяц. Завезем также подарки в детский дом в ДНР. Мы будем продолжать и в будущем поддерживать наших военнослужащих», — рассказал ветеран Пограничных войск, волонтер Александр Яковлев.