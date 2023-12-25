Волонтеры из Серпухова отправили участникам СВО к Новому году более 10 тонн помощи
Фото: [Александр Степушкин]
Для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, собрали десять тонн в подмосковном Серпухове. Волонтеры также собрали личные посылки и новогодние подарки. Часть посылок доставят в госпитали.
«Бойцы нам отзваниваются, что им необходимо, а мы собираем. Данный груз собрали за месяц. Завезем также подарки в детский дом в ДНР. Мы будем продолжать и в будущем поддерживать наших военнослужащих», — рассказал ветеран Пограничных войск, волонтер Александр Яковлев.
В сборе приняли участие сотни жителей Серпухова — семьи бойцов СВО, предпринимательское сообщество, члены партии «Единая Россия», общественники, учреждения образования, работники профсоюзов, прихожане храмов округа.
«Надеюсь, что подарки, которые удалось собрать всем Серпуховом к Новому Году, порадуют наших ребят на передовой и подарит ощущение приближающихся праздников», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.