Волонтеры из Шаховской собрали помощь для жителей Авдеевки

Волонтеры из штаба помощи специальной военной операции «Шаховская Нашим» отправили сорок пакетов с гуманитарной помощью для мирных жителей Авдеевки Донецкой области.

Отмечается, что наборы, собранные штабом помощи, включают в себя: тушенку, макароны, гречку, чай, печенье, конфеты, а также баночки с соленьями и салатами от жителей Шаховского и Лотошинского округов.

«Такой сбор мы делаем уже второй раз. Первый раз мы собирали на 8 марта. Этот сбор идет для мирных жителей. Наш волонтер туда их отвезет и раздаст жителям», — рассказала руководитель волонтерского движения «Шаховская Нашим» Ирина Харькова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в качестве наставника встретился с участниками программы «Время героев», которая предполагает обучение участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.