Волонтеры из Шатуры подарили пасхальные куличи тем, кто отмечает светлый праздник вдали от родного дома

Молодежный центр «Шатура» объединил усилия своих волонтеров, чтобы создать праздничное настроение для тех, кто не может разделить Пасху со своими близкими.

Для приготовления угощения руководству одного из популярных кафе округа удалось предоставить просторную и оборудованную кухню. В соответствии с давней и почитаемой традицией к процессу выпечки пасхальных куличей присоединилась Наталья Федорова, заместитель главы округа, что добавило особой теплоты и значимости этому мероприятию.

«Сегодня наши волонтеры-энтузиасты смогли испечь около 130 ароматных куличей. После освящения батюшкой мы организуем доставку этих вкусных угощений по адресам», — сообщил директор комплексного молодежного центра Александр Гуреев.

Обряд освящения пасхальной выпечки совершил клирик Никольского храма священник Александр Боярских. Среди тех, кто получил в подарок шатурские куличи, — дети, проходящие лечение в детских отделениях больниц, расположенных в Шатуре и Рошале. Это событие стало настоящим праздником для юных пациентов.

Как подчеркнул директор КМЦ, рецептура куличей была тщательно продумана с учетом вкусовых предпочтений самых маленьких. Особое внимание было уделено тому, чтобы угощение было максимально приятным для детей.

«Дети, безусловно, любят сладкое, поэтому мы решили добавить в наши куличи немного цукатов, чтобы сделать их еще вкуснее и радостнее», — рассказал Александр Гуреев.

Волонтеры из Шатуры передали пасхальные куличи солдатам, которые служат в воинской части на территории округа, чтобы выразить им свою поддержку и уважение. Теплый пасхальный привет и ароматные куличи стали для них символом заботы и внимания со стороны родного края. Эта инициатива, безусловно, подчеркивает активную социальную позицию молодежи и шатурских активистов, стремящихся внести свой вклад в создание праздничной и душевной атмосферы для всех жителей округа.