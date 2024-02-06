Волонтеры из Звенигорода отправляют до 200 коробок с помощью ежемесячно в зону СВО

Волонтеры общественного движения «ZOV» из Звенигорода каждый месяц отправляют до двухсот коробок с помощью в зону проведения специальной военной операции. Общественники освоили мастерство плетения защитных сетей для маскировки блиндажей, техники и инженерных сооружений.

«Рукодельницы с особенной любовью плетут сети, тщательно выверяют каждый сантиметр, подбирая разные цвета и оттенки полиэтилена в зависимости от времени года. Зеленый цвет может отличаться по своей насыщенности и яркости, но общественницы берут полиэтилен нужного оттенка, который «сольется» на местности с растительностью. Зимой плетем защитные сети белого цвета», — подчеркнула Виктория Яньшина.

Когда защитная сеть готова, ее укрепляют по краям, тщательно проверяют и бережно упаковывают в прозрачную пленку. В каждый пакет кладут сигареты, письма от школьников и принадлежности, которые пригодятся бойцам в быту.

Добровольцы общественного движения «ZOV» отправляют в зону проведения специальной военной операции коробки с продуктами питания, средствами личной гигиены, вещами, лекарствами для раненых бойцов, а также помогают семьям мобилизованных.