Волонтеры Коломны собрали и отправили на фронт крупную партию помощи

Добрым делом и теплым словом продолжают поддерживать наших защитников волонтеры городского округа Коломна. На днях они сформировали очередной груз для отправки на фронт.

Совсем скоро на передовую отправятся такие нужные сегодня теплые вещи, сухпайки, рации, медикаменты, различный инвентарь, газовые горелки и другие важные вещи.

Это замечательный груз передан офицерам отдельного радиотехнического батальона дивизии ПВО. На встрече с командиром батальона глава Городского округа Коломна Александр Гречищев поблагодарил его за сотрудничество.

«Жители нашего округа, как одна большая семья, делают все, чтобы поддержать наших ребят. Одни пишут письма и вяжут носки, другие помогают семьям бойцов, а третьи приносят дополнительную помощь в наши пункты сбора», – подчеркнул Александр Владимирович.

Глава Коломны добавил, что жителей сплотил гражданский долг, любовь к Родине и желание помочь своим землякам.

Напомним, присоединиться к проекту «Доброе дело» может любой желающий.