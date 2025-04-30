Волонтеры Луховиц преобразили мемориальный комплекс у Казанского храма в преддверии Дня Победы

В преддверии знаменательной даты — 80-летия Великой Победы — инициативная группа молодых людей, работающих в рамках муниципального проекта «Партконтроль» партии «Единая Россия», луховицкие молодогвардейцы и члены местного Совета ветеранов проводят акцию по благоустройству воинских захоронений. Одно из таких событий состоялось на кладбище города Луховицы рядом с Казанским храмом.

Участники субботника провели комплексную уборку территории, в том числе очистили могилы героев Великой Отечественной войны, отреставрировали памятные знаки и убрали скошенную растительность.

«У молодежи, которая не знает прошлого, нет будущего. Поэтому важно чтить память о тех, кто боролся за мир и подарил нам чистое небо над головой», — отметила руководитель местного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России», депутат Луховицкого Совета депутатов от фракции партии «Единая Россия» Ирина Каштан.

Исторически сложилось так, что в период Великой Отечественной войны на территории, прилегающей к поселениям Сушково, Третьяково и Ларино, располагались аэродромы, обеспечивавшие поддержку боевых действий. Здесь формировались авиационные части, направлявшиеся на фронт, и функционировал целый авиагородок. Впоследствии на этом месте был построен Луховицкий авиационный завод, ставший ключевым предприятием для развития города.

Участники акции подчеркнули, что жители Луховиц с глубоким уважением относятся к памяти защитников Отечества и с гордостью вспоминают о подвигах земляков.