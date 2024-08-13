Волонтеры Луховиц совершили очередную поездку в ЛНР с помощью для бойцов СВО

Луховицкие волонтеры, входящие в группу «СВОих не бросаем», совершили 21-ю гуманитарную миссию в Луганскую Народную Республику, в рамках которой они посетили три воинских подразделения, где служат луховичане. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что волонтеры отвезли посылки из дома, маскировочные сети, бумажные полотенца и сладкие спортивные батончики от окружного депутата Александра Руденко. Также груз пополнили маскировочные комплекты в виде накидок и нашлемников от группы «Помощь фронту» из Коломны, овощи от жителей села Ловцы, баллончики с газом, газовая плитка, тактические медицинские носилки и продукты.

«Ребята благодарили за посылки из дома и гостинцы. Особенно оценили помидоры, лук, чеснок, яблоки и луховицкие огурцы. С питанием у них проблем нет, но свежие фрукты и овощи всегда уместны к столу. В следующий раз поедем с прицепом и возьмем больше угощений, благо живем в сельской местности, и покупать это не придется», — рассказал Сергей Гузь.

Примечательно, что добровольцы уже готовятся к следующей поездке. На этот раз они выбрали Харьковское направление — под Белгород.