Волонтеры-медики Подмосковья приняли участие во Всемирном дне безопасности пациентов

Студенты и волонтеры-медики Московского областного медицинского колледжа №1 приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню безопасности пациентов.

Мероприятия проводились с 18 по 20 сентября, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Третьекурсники и четверокурсники «Сестринского дела» пяти филиалов колледжа поучаствовали в онлайн-олимпиаде по безопасности в здравоохранении.

Учащиеся вторых, третьих и четвертых курсов провели для первокурсников мастер-классы о соблюдении гигиены рук для медиков и базовой сердечно-легочной реанимации.

Волонтеры-медики Люберецкого филиала провели для учащихся Гимназии №41 мастер-класс по оказанию сердечно-легочной реанимации. Студенты Серпуховского филиала организовали акцию «Студенты детям» по сбору одноразового медицинского материала для детского стационара Серпуховской областной больницы.