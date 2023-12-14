Волонтеры «Молодой гвардии» из Жуковского помогают пожилым людям разобраться в современных гаджетах

Жителей наукограда Жуковский «серебряного возраста» два раза в неделю посещают курсы по пользованию компьютерами и современными гаджетами. Ведут курсы и приобщают «старших товарищей» к «цифре» волонтеры «Молодой гвардии».

«Пожелания у людей самые разные: соцсети, как что-то заказать на „Озоне“ или на „Вайлдберриз“, что-то загуглить, как работать с картинками, как посмотреть сериал…», — рассказал волонтер Иван Казаков.

Сотрудники библиотеки №8 отметили, что если у старшего поколения есть вопросы по работе с ноутбуками, компьютерами, смартфонами, то они могут посетить занятия в среду. А в Центральной библиотеке занятия проходят по субботам. Волонтеры «Молодой Гвардии» ответят на ваши вопросы. Вход свободный.