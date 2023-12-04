Волонтеры отработали около 17 тысяч задач, связанных с помощью бойцам СВО

Подмосковные волонтеры по-прежнему активно оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям, об этом сообщил зампред Правительства Московской области Вячеслав Духин. Работу волонтерского корпуса обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами городских округов.

Вячеслав Духин отметил, что волонтеры уже отработали около семнадцати тысяч задач, полученных от муниципальных центров помощи бойцам СВО и их семьям.

«Это, как правило, точечные, очень адресные истории: или принести продуктовый набор, или помочь по хозяйству. Иногда это просто внимание, разговор, психологическая помощь», — подчеркнул зампред.

Также он рассказал о новом механизме для сбора пожертвований в помощь участникам СВО.

«Достаточное количество людей обозначало, что они готовы помогать финансово. И мы построили под брендом „Доброго дела“ конструкцию, которая позволяет собирать пожертвования о людей», — объяснил Вячеслав Духин.

Кроме того, помощь собирают и в натуральном виде. За время действия акции «Доброе дело» было выполнено 134 рейса по доставке помощи бойцам в зону спецоперации. С этим связано много ярких эпизодов: например, предприниматель купил для военнослужащих печки, или ребенок передал на фронт коптер, который ему подарили.