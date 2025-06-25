Волонтеры Павлово-Посадского округа оказали важную поддержку землякам, участвующим в спецоперации

25 июня, рано утром, от храма Казанской иконы Божией Матери стартовала очередная миссия помощи бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Волонтерская группа из Павлово-Посадского городского округа отправилась с ценным грузом поддержки.

Гуманитарная колонна, предназначенная для военнослужащих из Павлово-Посадского городского округа, охватит регионы, где ведутся активные боевые действия: Брянскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Курскую и Белгородскую области, а также территории ЛНР и ДНР.

В рамках этой поездки военнослужащим будут переданы 5 единиц специальной техники, включая 2 автомобиля, 2 питбайка и квадроцикл, а также автомобильный прицеп. Кроме того, в состав гуманитарного груза вошла современная техника: три дрона — DJI MAVIK 3 Pro, MAVIK 3T и DJI MAVIK 3T Therminal (Universal Edition), 50 дронов FPV, две базовые станции для управления дронами FPV и 5 лабораторий для их обслуживания, два устройства для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, 8 комплектов спутникового доступа STARLINK, 7 генераторов и прибор ночного видения. Также в составе груза предусмотрены автомобильные запчасти, военная форма, продукты питания, лекарственные препараты и другие необходимые материалы для обеспечения жизнедеятельности наших защитников.

Интересно, что один из участников этой важной миссии, Андрей Семенкин, сегодня празднует свой день рождения. Он решил провести этот день не в праздничной обстановке, а в компании единомышленников, оказывая поддержку бойцам.