Волонтеры подарили жителям Пушкинского пансионата концерт Вивальди

Мероприятие включало в себя не только концертные выступления, но и интересные мастер-классы.

Волонтер Татьяна Студинская отметила важность внимания к старшему поколению:

«Пожилые люди - они, на самом деле, очень часто нуждаются в нас, в своих близких, нуждаются в том, чтобы к ним проявляли внимание. Сейчас мы видим свою миссию в том, чтобы побыть рядом с этими людьми, в том числе мы привели своих детей».

Исполнение на скрипке произведений Антонио Вивальди вызвало у слушателей ощущение светлой радости и вдохновения. Простые и даже немного детские забавы, например, игра с мыльными пузырями, позволили гостям вспомнить моменты из детства и раскрыть свой творческий потенциал.

Ольга, одна из зрительниц, выразила свои эмоции: