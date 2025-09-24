Волонтеры подарили жителям Пушкинского пансионата концерт Вивальди

В пансионате Пушкино 21 сентября волонтеры благотворительного проекта «Изумрудная аллея» организовали праздничную программу, посвященную Международному дню пожилых людей.

Мероприятие включало в себя не только концертные выступления, но и интересные мастер-классы.

Волонтер Татьяна Студинская отметила важность внимания к старшему поколению:

«Пожилые люди - они, на самом деле, очень часто нуждаются в нас, в своих близких, нуждаются в том, чтобы к ним проявляли внимание. Сейчас мы видим свою миссию в том, чтобы побыть рядом с этими людьми, в том числе мы привели своих детей».

Исполнение на скрипке произведений Антонио Вивальди вызвало у слушателей ощущение светлой радости и вдохновения. Простые и даже немного детские забавы, например, игра с мыльными пузырями, позволили гостям вспомнить моменты из детства и раскрыть свой творческий потенциал.

Ольга, одна из зрительниц, выразила свои эмоции:

«Это было великолепно! С такой любовью, с таким вниманием, с такой добротой чувствуется, что это не навязанное, это изнутри идет, это наша русская доброта - желание сделать кому-то добро!».

