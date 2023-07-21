Волонтеры Подмосковья и «РТ-Капитал» передали лекарства и гумпомощь ветеранам Донбасса в рамках акции «Доброе дело»

Волонтеры Подмосковья и местные добровольцы при непосредственном участии компании «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» передали помощь ветеранам Великой Отечественной войны в Донецке, сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций. Помощь была осуществлена в рамках акции «Доброе дело».

«Доброе Дело» продолжается — в нем принимают участие и наши жители, и наши партнеры. И благодаря этому сотрудничеству получается помогать адресно большому количеству людей», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Так, ветерану ВОВ Ивану Петровичу волонтеры доставили необходимые лекарства, продовольственные наборы, кровать и ортопедический матрас. После этого помощь оказали Анне Васильевне, которой недавно исполнилось 100 лет. Ей привезли продукты и медикаменты.

«При содействии сотрудников правительства Московской области нам удалось оказать адресную поддержку и направить именно те лекарственные средства, которые необходимы в каждом конкретном случае» — сообщил гендиректор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Отметим, что данная акция направлена на сбор гуманитарной помощи для жителей новых территорий, ее проводят по инициативе школьников Подмосковья и при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.