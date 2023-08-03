Волонтеры Подмосковья спасли тринадцать кошек и собаку в зоне СВО

Волонтеры Подмосковья во время поездки в зону проведения спецоперации спасли 13 кошек и собаку, их привезли в Москву и Московскую область. Об этом интернет-изданию “Богородские вести” сообщил волонтер из Ногинска Дмитрий Качарава.

«После начала спецоперации не мог остаться равнодушным, хотелось помочь бойцам и мирным жителям. <...> На границе с Донецком нам передали тринадцать кошек и собаку, которые отправились к новым хозяевам», — уточнил Качарава.

Волонтер отметил, что во время другой поездки в зону СВО он забрал немецкую овчарку по кличке Тайсон, которую приютили мобилизованные солдаты. По его словам, пес подружился с военными и нашел себе хозяина, с которыми даже выходил на посты.