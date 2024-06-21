Волонтеры Подмосковья запустили серию семинаров по основам фандрайзинговых кампаний

Отмечается, что первый семинар прошел в ДК «Подмосковье» Красногорска и собрал около ста волонтеров и представителей НКО, которые уже не первый год занимаются сбором гуманитарной помощи. Все эти люди объединены желанием помочь участникам СВО и жителям новых территорий.

Основная задача семинаров — формирование знаний и умений в области привлечения ресурсов на социальные проекты, направленных на поддержку военнослужащих в зоне СВО и жителей новых территорий. На встречах слушатели учатся организовывать эффективные кампании и акции, взаимодействовать с бизнесом, а также узнают о цифровых технологиях в этой области.