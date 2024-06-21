Волонтеры Подмосковья запустили серию семинаров по основам фандрайзинговых кампаний
Фото: [Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО]
Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» запустили серию образовательных семинаров по основам фандрайзинговых кампаний. Реализовать проект удалось благодаря грантовой поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и Фонда президентских грантов.
Отмечается, что первый семинар прошел в ДК «Подмосковье» Красногорска и собрал около ста волонтеров и представителей НКО, которые уже не первый год занимаются сбором гуманитарной помощи. Все эти люди объединены желанием помочь участникам СВО и жителям новых территорий.
Основная задача семинаров — формирование знаний и умений в области привлечения ресурсов на социальные проекты, направленных на поддержку военнослужащих в зоне СВО и жителей новых территорий. На встречах слушатели учатся организовывать эффективные кампании и акции, взаимодействовать с бизнесом, а также узнают о цифровых технологиях в этой области.
«Такие образовательные семинары дают рабочие инструменты как осуществлять свою деятельность легче, проще, а главное — эффективнее. Мы стараемся поддерживать такие инициативы, в том числе, в рамках нашего совместного с ФПГ грантового конкурса. Совсем скоро мы объявим о старте приема заявок на 4 сезон конкурса на развитие гражданского общества в регионе», — сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.