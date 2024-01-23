Волонтеры подмосковного Звенигорода отправили очередной гуманитарный груз в зону СВО
Фото: [Хавива Фонина]
Волонтеры движения «За нами победа» из Звенигорода (Одинцовский городской округ) доставили донецким коллегам новую партию полезного груза.
Скоро на передовую бойцам специальной военной операции передадут продукты, медикаменты, теплые вещи, окопные свечи, маскировочные сети, детские письма и рисунки. Большую помощь волонтерскому патриотическому движению оказывают ветеранская организация Звенигорода и многие неравнодушные земляки.