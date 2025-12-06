Волонтеры помогли пожилым людям создать новогодние украшения в Городском округе Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Команда общественного движения «Волонтеры Подмосковья» из Городского округа Пушкинский посетила Дом-интернат для пожилых людей. Мероприятие состоялось 3 декабря.
В рамках визита добровольцы организовали и провели творческий мастер-класс. Его участники совместно изготавливали украшения для предстоящих новогодних праздников.
По словам волонтеров, целью акции было создание праздничной атмосферы и оказание внимания подопечным социального учреждения. Они отметили, что подобные встречи направлены на то, чтобы разнообразить досуг пожилых людей и подарить им положительные эмоции.
Движение «Волонтеры Подмосковья» осуществляет регулярную деятельность по поддержке различных категорий граждан в муниципалитетах региона.