Волонтеры раздали порядка двухсот ромашек семьям с детьми в подмосковном Реутове

Около двухсот ромашек, являющихся символом Дня семьи, любви и верности, раздали «Волонтеры Подмосковья» семьям с детьми в Реутове.

«8 июля по всей стране отмечается День семьи, любви и верности. Московская область – не исключение. Сегодня в Подмосковье проходит около 250 праздничных мероприятий», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе

Она также пожелала, чтобы в каждой семье царили любовь и взаимопонимание, а также подчеркнула, как важно прививать детям правильные ценности, своим примером показывать, как важно ценить, уважать и поддерживать друг друга.

Напоминаем, что День семьи, любви и верности начали отмечать в России в 2008-м. Он был приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. А в прошлом году праздник стал государственным.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО/Пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО/Пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]