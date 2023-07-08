Волонтеры раздали порядка двухсот ромашек семьям с детьми в подмосковном Реутове
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Около двухсот ромашек, являющихся символом Дня семьи, любви и верности, раздали «Волонтеры Подмосковья» семьям с детьми в Реутове.
«8 июля по всей стране отмечается День семьи, любви и верности. Московская область – не исключение. Сегодня в Подмосковье проходит около 250 праздничных мероприятий», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе
Она также пожелала, чтобы в каждой семье царили любовь и взаимопонимание, а также подчеркнула, как важно прививать детям правильные ценности, своим примером показывать, как важно ценить, уважать и поддерживать друг друга.
Напоминаем, что День семьи, любви и верности начали отмечать в России в 2008-м. Он был приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. А в прошлом году праздник стал государственным.
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО/Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО/Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
«Сегодня с нашими активистами мы прошлись по парку и подарили горожанам ромашки, как символ добра и чистоты. Было очень приятно таким образом поздравить всех с этим замечательным праздником. Хотелось бы чаще проводить подобные акции, чтобы дарить людям улыбки, - отметила волонтер Дарья Торжкова.